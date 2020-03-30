روسيا.. موسكو ومدن أخرى تفرض الحجر المنزلي

أعلنت مقاطعات ومدن روسية من بينها سان بطرسبورغ فرض حجر منزلي عام لمنعِ تفشي كورونا. وفي السياق، دخلت العاصمة موسكو يومها الأول من العزل.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين تشديد القيود على تنقل المواطنين تطبيقاَ لنظام العزل الذاتي. إلى ذلك سُجلت اليوم ثلاثمئة وإصابتان بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ألف وثمانمئة وست وثلاثين حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى تسعة. وفي السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تدابير مواجهة فيروس كورونا في البلاد منعت زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس الأسبوع الماضي. كما أوعز بزيادة مراكز تشخيص الفيروس في الأقاليم الروسية.