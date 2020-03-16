بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها مع بيلاروس

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن موسكو قررت إغلاق الحدود مع بيلاروس، في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال ميشوستين خلال اجتماع حكومي اليوم الاثنين: "اتخذنا قرار إغلاق الحدود مع بيلاروس أمام تنقل الناس، كما قمنا بعدد من الخطوات الاستباقية الأخرى" لمنع انتشار كورونا على نطاق واسع في البلاد، متعهدا بمواصلة بذل كل الجهود لمواجهة هذا الخطر الجديد".

وأشار ميشوستين إلى أن العدوى تسللت إلى روسيا عبر قادمين من دول أخرى سبق أن انتشر فيها، لافتا إلى أن ارتفاع عدد المصابين في الأيام الأخيرة يأتي على حساب أقرباء هؤلاء أو من خالطهم، وحذر من أن الأوضاع تتطور وفق سيناريو سلبي في عدد كبير من الدول، ما يشكل خطرا جسيما على حياة وصحة الناس والنشاط الاقتصادي.

وذكر ميشوستين أنه تماشيا مع تطورات أزمة كورونا، أقدمت روسيا على إغلاق حدودها تدريجيا، وبدأت بالصين والدول الآسيوية الأخرى التي كانت من أوائل ضحايا الفيروس، ثم فرضت تقييدات على الرحلات الجوية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومنعت دخول الأجانب عبر الحدود مع النرويج وبولندا، قبل تعليق حركة القطارات مع لاتفيا وأوكرانيا ومولدوفا.

المصدر: وكالات