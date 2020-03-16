روسيا.. ميشوستين يشكل مجلس تنسيق حكومي لمكافحة كورونا

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما بتشكيل مجلس تنسيق تابع للحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وحسب المرسوم المؤرخ في 14 مارس، والذي نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية صباح اليوم الاثنين، فإن أهداف مجلس التنسيق المستحدث تشمل النظر في المشاكل والتهديدات والتحديات المترتبة على تفشي كورونا، وطرح اقتراحات بشأن تدابير مكافحته، إضافة إلى تنسيق أداء السلطات الفدرالية والإقليمية والمحلية في تطبيق إجراءات التصدي لانتشار الفيروس.

ويضم المجلس الذي يرأسها ميشوستين، رؤساء وكبار المسؤولين في مؤسسات الدولة والوزارات المحورية، منها الأمن الفدرالية، الاستخبارات الخارجية، وهيئة الجمارك والوكالة الفدرالية للطب البيولوجي، ووزارات الدفاع والداخلية والطوارئ والخارجية والصحة والمالية والنقل والتجارة والصناعة والزراعة، والبنك المركزي ولجنة الرقابة على الاستهلاك، إضافة إلى عمدة موسكو وحاكم مقاطعة موسكو.

وقال ميشوستين خلال جلسة عمل مع نوابه اليوم الاثنين، إن الإجراءات الاستباقية النشطة التي اتخذتها السلطات الروسية منذ فبراير الماضي، مكنت إلى درجة كبيرة من الحد من انتشار كورونا في البلاد.

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وتعهد ميشوستين بأن تفعل الدولة كل ما بوسعها لمنع انتشار كورونا على نطاق واسع في البلاد وتفادي السناريوهات التي شهدتها بلدان أخرى، مضيفا أن الحكومة لن تخفي شيئا عن المواطنين وستصارحهم بشأن مستجدات الأوضاع والتنبؤات الخاصة بانتشار الوباء بما في ذلك عبر "خط ساخن" ونظام إبلاغ عبر الإنترنت سيتم انشاؤهما في أقرب وقت.

وقال: "كل الإجراءات التقييدية الحالية نعتمدها عن قصد من أجل تجنب تدابير أكثر قسوة في المستقبل".

وحث رئيس الحكومة الشركات الكبرى على المشاركة بمواردها في جهود مكافحة كورونا والوقوف موقفا مسؤولا من مسألة حماية عامليها وموظفيها من آثار انتشار الفيروس.

ورصدت في روسيا حتى اليوم 63 حالة إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات