روسيا تمنع عبور الأجانب حدودها البرية مع بولندا والنرويج

كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بمنع مرور الأجانب عبر الحدود البرية مع بولندا والنرويج، وذلك اعتبارا من 15 مارس.

وجاء في قائمة تعليمات رئيس الحكومة التي نشرت يوم السبت على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء: "يجب على جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، إعداد مشروع قانون يرفع للحكومة لتعليق مرور المواطنين الأجانب عبر الحدود البرية مع بولندا والنرويج اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلا من 15 مارس بالتوقيت المحلي".

واستثنى التكليف مواطني جمهورية بيلاروس وأعضاء الوفود والشخصيات الرسمية وكل من يحمل وثيقة إقامة في روسيا بقصد العمل أو الدراسة أو السياحية".

المصدر: إنترفاكس