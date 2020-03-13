روسيا تقيّد حركة الطيران مع الاتحاد الأوروبي

أعلن مركز العمليات الخاص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، أن موسكو ستفرض قيودا مؤقتة على الرحلات الجوية من وإلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 16 مارس الجاري.

وجاء في بيان للمركز اليوم الجمعة، أنه "بهدف ضمان أمن البلاد وحماية صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد على أراضي روسيا، قرر مركز العمليات تقييد الرحلات الجوية للركاب من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبالاتجاه المعاكس، اعتبارا من 16 مارس"، على أن تستثنى من هذا القرار الرحلات بين موسكو وعواصم دول الاتحاد الأوروبي.

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كما فرض المركز قيودا على الرحلات مع سويسرا باستثناء الرحلة المباشرة موسكو جنيف، ومع النرويج باستثناء الرحلة موسكو أوسلو.

وجاء القرار على خلفية تأكيد 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا، حيث وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 45.

المصدر: وكالات