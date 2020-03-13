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تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد

تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد

أخبار روسيا

تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد
Sputnik Илья Питалев
سيارة إسعاف خاصة لنقل مصابين بفيروس كورونا في موسكو
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أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، بارتفاع عدد المصابين بهذه السلالة من الفيروس خلال يوم واحد، بواقع11 حالة.

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وقال مركز العمليات، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس "COVID-19" ارتفع في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية من 34 إلى 45 حالة.

وأوضح البيان أن كل الحالات الجديدة سجلت لدى مواطنين روس، مبينة أن 5 منها رصدت في موسكو وواحدة في مقاطعة موسكو و3 في سان بطرسبورغ و1 في مقاطعة لينينغراد.

وأشار مركز العمليات إلى أن أغلب المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر غير آمنة من حيث وتيرة انتشار فيروس كورونا وهي إيطاليا وفرنسا والنمسا، بينما أصيب شخص آخر بسبب اتصالاته مع مريض تم رصده سابقا.

ولفت إلى أن كل المصابين قيد الحجر الصحي، وتم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا معهم والجهات المختصة تراقب أحوالهم في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات

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