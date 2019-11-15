البطل الذي هبط بطائرة ركاب روسية في حقل ذرة يتستر على اسمه!

يخفي دامير يوسوبوف، بطل روسيا وقائد طائرة خطوط "الأورال" الذي نفذ هبوطا اضطراريا ناجحا في حقل ذرة بضواحي موسكو، يخفي اسمه عن الركاب عند ترحيبه بهم قبل إقلاع الرحلات التي يقودها.

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ونقل المكتب الإعلامي لشركة خطوط الأورال الجوية عن دامير يوسوبوف قوله: "لقد توقفت الآن عن التعريف بنفسي قبل انطلاق الرحلات، وتخليت عما اعتدته في السابق من تحية الركاب والتعريف بنفسي، قائد الطاقم دامير يوسوبوف".

ويعود سبب هذا الإجراء الذي اتخذه هذا الطيار البطل إلى تعامل الركاب الحماسي والضجة التي يثيرونها عند سماع اسمه بعد انشهار عمله البطولي بنجاحه في الهبوط بطائرته المعطوبة في 15 أغسطس الماضي بحقل للذرة وكان على متنها 226 راكبا، بالإضافة إلى الطاقم المتكون من 7 أشخاص.

المصدر: تاس