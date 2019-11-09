الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا تنفيذ اتفاقهما بشأن سوريا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا، تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما حول استقرار الوضع في شمال شرق سوريا.

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وقال بيسكوف، مجيبا عن سؤال وجهته إليه وكالة "إنترفاكس" حول ما إذا ناقش الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما اليوم السبت، تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن سوريا، قال: "نعم، إنهما بحثا الموضوع بالفعل".

وقبل تصريح بيسكوف هذا، أعلنت الرئاسة التركية في بيان، أن بوتين وأردوغان بحثا في اتصال هاتفي اليوم، الوضع في سوريا وأكدا التزامهما بالاتفاق الموقع بينهما حول سوريا يوم 22 أكتوبر الماضي في مدينة سوتشي.

وأضاف البيان التركي، أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى مسألة تطوير العلاقات الروسية التركية، والخطوات الضرورية لرفع التبادل التجاري بين البلدين.

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وفي 22 أكتوبر اتفق بوتين وأردوغان على مذكرة تفاهم تنص على انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية وتسيير دوريات روسية – تركية مشتركة، بالإضافة إلى انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا باستثناء المنطقة بين تل أبيض ورأس العين.

المصدر: وكالات