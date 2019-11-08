أردوغان: تركيا لن تنسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسحب قواتها من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها، مضيفا أنها ستواصل عمليتها ضد الوحدات الكردية إلى أن يرحلوا جميعا من تلك المنطقة.

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة في طريق العودة من زيارته لهنغاريا، اليوم الجمعة: "لن نتوقف إلى أن يغادر آخر إرهابي المنطقة"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

إقرأ المزيد

وأضاف: "لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الأخرى".

يذكر أن تركيا أطلقت عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا في الشهر الماضي.

وفي 22 أكتوبر الماضي اتفقت روسيا وتركيا على مذكرة تنص على انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية وتسيير دوريات روسية – تركية مشتركة، بالإضافة إلى انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا باستثناء المنطقة بين تل أبيض ورأس العين.

المصدر: رويترز