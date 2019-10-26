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بوتين وماكرون يبحثان في اتصال هاتفي الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا

أخبار روسيا

بوتين وماكرون يبحثان في اتصال هاتفي الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا الاتفاق الروسي التركي بشأن التسوية في سوريا، حيث أطلع بوتين محاوره على فحوى مباحثاته مع الرئيس التركي بسوتشي.

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وأعلنت الرئاسة الروسية في بيان صدر اليوم السبت: "وفقا لما اتفق عليه مسبقا فقد أطلع الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مفصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فحوى المباحثات الروسية التركية التي جرت يوم 22 أكتوبر في سوتشي".

وأضاف الكرملين أن بوتين أكد لماكرون أن القرارات المسجلة في مذكرة التفاهم المتفق عليها في سوتشي "تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وأكد البيان أن الرئيس الفرنسي قدر إيجابا الاتفاقيات التي توصلت إليها روسيا وتركيا بشأن سوريا، حيث أجمع الطرفان على أن "التدابير المنصوص عليها في اتفاق سوتشي تشكل أساسا جيدا لإحلال الاستقرار في شرق الفرات وستساعد على تسوية الأزمة السورية عموما".

وتناول الرئيسان مواضيع أخرى خلال المكالمة، بينها إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية حيث عبر الطرفان عن الأمل بأن يجري الاجتماع الأول للجنة والمقرر عقده الأربعاء المقبل في جنيف "على نحو بناء وأن يكون مثمرا".

وأطلع الرئيس الروسي نظيره الفرنسي على مخرجات قمة روسيا - إفريقيا، كما تطرق الجانبان إلى بعض مسائل الأجندة الثنائية.

المصدر: RT

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