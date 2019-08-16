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بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لطيارين مدنيين أنقذا أرواح 226 راكبا

أخبار روسيا

بوتين يمنح لقب
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منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسام "بطل روسيا" لطياري أيرباص التابعة لشركة "أورال إيرلانز"، والتي هبطت اضطراريا بسلام في ضواحي موسكو، وعلى متنها 226 شخصا و7 من طاقمها.

وقال رئيس الدولة خلال افتتاحه اجتماعا للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لقد وقعت مرسوما بشأن منح أوسمة لطاقم الطائرة الذي، كما تعلمون، نفذ هبوطا اضطراريا قاسيا، في مطار جوكوفسكي".

وأوضح بوتين أن قائد الطائرة، دامير يوسوبوف، والطيار المساعد، غيورغي مورزين، حصلا على لقب أبطال روسيا، وتم منح أعضاء الطاقم الباقين وسام الشجاعة.

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كما أعرب بوتين عن أمله في أن يكون تكرار هذه الحوادث أقل ما يمكن، قائلا: "لا أريد أن يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق".

يذكر أن طائرة الركاب اضطرت للهبوط في ضواحي موسكو، فجر الخميس، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور أثناء الإقلاع.

وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين تمكنا من الهبوط بالطائرة، في حقل زراعي قرب إحدى القرى على بعد بضعة كيلومترات من مطار إقلاعها.

المصدر: وكالات

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