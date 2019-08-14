بوتين في لحظة حنو معبرة..

لا يخلو أي لقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تفاصيل معبرة، وخاصة حين يلتقي بأطفال، وفي هذا المشهد ينحني رئيس الدولة أمام طفلة صغيرة ويقبل يدها.

مثل هذه التقاليد في التعامل مع الأطفال له جذور ثقافية راسخة، ويأتي فلاديمير بوتين ليعطيها أبعادا جديدة، ولا يتوانى، وهو رئيس البلاد، عن إظهار مثل هذه العواطف الإنسانية النبيلة بمحبة دافقة أمام من يطلق عليهم في الثقافة العربية "فلذات الأكباد".

والتأم هذا اللقاء على هامش مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح مهرجان الأوبرا والباليه الدولي الثالث في منطقة القرم الروسية.

المصدر: RT