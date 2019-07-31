نتائج فحص طبي لنافالني لم تظهر وجود أعراض تسمم لديه

أظهر فحص طبي للسمية عدم وجود أي أعراض تسمم لدى المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المحتجز حاليا من قبل السلطات على خلفية دعواته للمشاركة في مظاهرات غير مرخصة.

وقال كبير الأطباء في معهد سكليفوسوفسكي للدراسات العلمية للإسعاف، ألكسي توكاريف، في تصريح لوكالات روسية، اليوم الأربعاء، إن فحص "العينات البيولوجية" لنافالني، التي تم إيصالها يوم 29 يونيو، إلى المختبر الكيميائي السمي الأساسي في المستشفى، "لم يكشف وجود أي مواد مسببة للتسمم".

وأشار توكاريف إلى أن المختبر الذي أجري فيه الفحص، مختص في مثل هذه التحليلات و"يتمتع بأوسع قدرات على تحديد مواد خارجية في جسم البشر".

واعتقلت قوات الأمن الروسية نافالني، يوم 22 يوليو، على خلفية انتهاك جديد قم به لقواعد تنظيم فعاليات جماعية من خلال الدعوة إلى المشاركة في مظاهرات غير مرخصة، جرت وسط موسكو في 27 يوليو، احتجاجا على عدم تسجيل بعض المرشحين المستقلين في انتخابات مجلس النواب للعاصمة الروسية.

وفي 24 يوليو، تم حبس نافالني في إطار اعتقال إداري مدة 30 يوما. وبعد مرور 4 أيام نقل من معتقل مؤقت إلى المستشفى إثر شكاوى متعلقة بحالته الصحية وبتشخيص أولي تحدث عن "نوبة حساسية حادة" لدى المعارض، إلا أن طبيبته قالت لاحقا إن الأعراض التي تم رصدها لديه، تشير إلى تأثير من مادة كيميائية أسفرت عن تسممه.

المصدر: وكالات