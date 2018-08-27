موسكو.. حبس المعارض أليكسي نافالني لمدة 30 يوما

أصدرت محكمة "تفيرسكوي" بالعاصمة الروسية موسكو قرارا بحبس السياسي المعارض أليكسي نافالني 30 يوما بتهمة المخالفات المتكررة أثناء تنظيم فعاليات جماهيرية.

وتم توقيف نافالني يوم السبت الماضي 25 أغسطس، ووضعه رهن الاعتقال حتى موعد محاكمته.

إقرأ المزيد

واتهم نافالني بتنظيم فعالية احتجاجية غير مرخص لها يوم 28 يناير الماضي، حين تم توقيفه والإفراج عنه في وقت لاحق. وفي فبراير الماضي رفضت محكمة "تفيرسكوي" النظر في هذه القضية وأعادتها إلى هيئات التحقيق لمراجعتها.

كما أصدرت المحكمة حكما بحبس نافالني في مايو الماضي بعد تنظيمه لفعالية احتجاجية غير مرخصة يوم 5 مايو.

المصدر: وكالات