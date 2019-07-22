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موسكو: تركيا تريد التزود بأنظمة دفاعية روسية أخرى غير "إس-400"

أخبار روسيا

موسكو: تركيا تريد التزود بأنظمة دفاعية روسية أخرى غير
Sputnik Sergey Pivovarov
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كشف رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف اليوم الاثنين أن "تركيا مهتمة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية من مختلف العيارات وبالأنظمة المضادة للدبابات".

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وقال في حديث لوكالة "الأناضول" التركية: روسيا تجري مفاوضات مع تركيا بشأن الإنتاج المشترك لمكونات "إس-400".

وأكد أن موسكو وأنقرة تواصلان اليوم التفاوض حول إمكانية الإنتاج المرخص لبعض مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة أن شحن معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية إلى البلاد مستمر بالشكل المخطط له.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمضي عملية شحن معدات نظام "إس-400" الدفاعي الصاروخي طويل المدى وفق الخطة المرسومة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في 12 يوليو الجاري عن بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400".

وأكد الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، وقال إنه يجري تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأثار تعاقد تركيا على هذه الصواريخ حساسية شركائها في حلف الناتو وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي بادرت إلى فصل الجيش التركي عن المشاركة في برنامج تطوير وإنتاج مقاتلات "إف-35".

المصدر: وكالات

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