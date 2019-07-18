أعلن المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف استعداد موسكو لتوريد مقاتلات من طراز "سو-35" لتركيا، إذا أبدت الأخيرة رغبة في ذلك.

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وقال تشيميزوف في بيان نشرته الشركة اليوم الخميس: "إذا أبدى شركاؤنا الأتراك الرغبة (في شراء "سو-35")، فنحن على استعداد للبحث في توريدها".

جاء هذا التصريح بعد أن أشار نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أمس لوكالة "أنترفاكس" إلى إمكانية فتح مباحثات بين موسكو وأنقرة حول توريد طائرات حربية.

وأعلنت واشنطن أمس الأربعاء أن قرار أنقرة شراء منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي تجعل مشاركتها في برنامج إنتاج مقاتلة "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس أمرا مستحيلا، مضيفة أن التعاون مع تركيا سيستمر مع الأخذ في الحسبان التقييدات المتعلقة باقتنائها منظومة الصواريخ الروسية.

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استنكرت وزارة الخارجية التركية قرار الولايات المتحدة استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع مقاتلات "F-35" الأمريكية ردا على شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية.

المصدر: وكالات