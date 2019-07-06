روسيا تودع البحارة الـ14

شهدت مدينة بطرسبورغ اليوم السبت مراسم تشييع 14 ضابطا بحريا قضوا بحريق في غواصة ذرية للبحوث العلمية في بحر بارينتس الاثنين الماضي.

وأجريت المراسم في مقبرة سيرافيموفسكويه، حيث دفن البحارة قرب النصب التذكاري لضحايا كارثة غواصة "كورسك" عام 2000.

وحضر مراسم التشييع القائد العام للأسطول الروسي الأميرال نيقولاي يفمينوف وممثلو وزارة الدفاع وسلطات المدينة، إضافة إلى ذوي الضحايا.

وكان للمراسم طابع مغلق، لكنها اتسمت بمراعاة الأعراف العسكرية بحذافيرها، حيث كان على غطاء كل تابوت قبعة الضابط وسكينه البحري بغمده، والتابوت يغطيه العلم الوطني، كما أطلق حرس الشرف الأعيرة النارية المضبوطة على وقع النشيد الوطني الروسي.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر أمس مرسوما يقضي بمنح لقب "بطل روسيا الاتحادية" لأسماء أربعة بحارة ووسام الشجاعة لأسماء عشرة آخرين قضوا في حادث الغواصة المنكوبة.

ولقي البحارة الأربعة عشر حتفهم الاثنين الماضي بسبب حريق اندلع في قسم بطاريات الغواصة، التي كانوا على متنها، حيث ضحوا بأرواحهم حسب التعليمات الموكلة إليهم في مثل هذه الحالات من أجل منع انتشار النار في باقي حجرات الغواصة المفصولة عن بعضها وإنقاذ رفاقهم والمركبة من الهلاك.

المصدر: وكالات