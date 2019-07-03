الدفاع الروسية تنشر أسماء البحارة الروس القتلى في حادث الغواصة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء البحارة العسكريين الـ 14، الذين لقوا مصرعهم جراء حريق شب على متن غواصة روسية مخصصة للأبحاث العلمية، الاثنين الماضي.

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وجاء في بيان نشرته الوزارة، اليوم الأربعاء، أن البحارة القتلى كانوا "وطنيين حقيقيين ومحترفين من الدرجة الأولى، وتم تكريمهم مرارا بأوسمة من الدولة تقديرا لما قدموه من أداء واجبهم العسكري والمهام المطروحة أمامهم من قبل قيادتهم".

وذكر البيان أن جميع البحارة القتلى "شاركوا أكثر من مرة في مهمات شديدة التعقيد تحت مياه البحر في المنطقة القطبية الشمالية، وهم يغوصون خلالها إلى أعماق قصوى".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن البحارة الراحلين بتضحيتهم وتفانيهم وتصرفاتهم المحترفة "قضوا على بؤرة الحريق وأنقذوا رفاقهم والغواصة".

أما البحارة الـ 14 فهم:

1. بطل روسيا الاتحادية، العقيد البحري، دينيس دولونسكي

2. بطل روسيا الاتحادية، العقيد البحري، نيكولاي فيلين

3. العقيد البحري، فلاديمير أبانكين

4. العقيد البحري، أندريه فوسكريسينسكي

5. العقيد البحري، قسطنطين إيفانوف

6. العقيد البحري، دينيس أوبارين

7. العقيد البحري، قسطنطين سوموف

8. المقدم البحري، ألكسندر أفدونين

9. المقدم البحري، سيرغي دانيلتشينكو

10. المقدم البحري، دميتري سولوفيوف

11. المقدم الطبيب ألكسندر فاسيلييف

12. الرائد البحري، فيكتور كوزمين

13. الرائد البحري، فلاديمير سوخينيتشيف

14. النقيب البحري، ميخائيل دوبكوف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بأن 14 بحارا من فريق غواصة مخصصة لدراسة أعماق المياه وقيعان البحار لصالح القوات البحرية الروسية، لقوا مصرعهم، يوم الاثنين، جراء حريق اندلع في أحد أقسام الغواصة لدى قيام فريقها بأعماله.

وفي وقت لاحق، أوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن البحارة الراحلين نفذوا عملا بطوليا عندما قاموا بإجلاء خبير مدني كان ضمن الطاقم من القسم المحترق، ثم أغلقوا فتحة القسم وأحكموا الإغلاق لمنع النيران من الانتشار إلى سائر جسم الغواصة.

وذكر شويغو أن هذا العمل مكن من إنقاذ عدد من أفراد الطاقم والغواصة التي تم نقلها إلى قاعدة للبحرية الروسية في مدينة سيفيرومورسك، على شاطئ بحر بارينتس.

فيما أعلن الكرملين اليوم أن نوع الغواصة لن يكشف عنه، موضحا أن هذه المعلومات تعد من أسرار الدولة.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية