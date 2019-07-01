أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن مسائل تنسيق القوانين في مجالات مكافحة الارهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية هي الأولوية للعمل المشترك لبرلمانات العالم.

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وقال فولودين في كلمة ألقاها في المنتدى الدولي الثاني بعنوان "تطوير العمل البرلماني" الذي افتتح أعماله اليوم الاثنين في موسكو: "نرى أن مهمة الهياكل البرلمانية هي إيجاد حلول للمسائل التي تهتم بها دولنا. ونرى مرارا أنه يوجد هنا فعلا جانبان، أحدهما هو السياحة البرلمانية، والثاني هو التسييس والقرارات الغوغائية".

وأضاف: "كلا هذين الجانبين لا يساعدان في حل المسائل الموجودة".

ودعا فولودين أعضاء البرلمانات لتحديد أولوياتهم، ومنها حل مسائل تنسيق القوانين في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

ويجري في موسكو ابتداء من اليوم الاثنين وإلى الـ3 من الشهر الجاري المنتدى الدولي الثاني "تطوير العمل البرلماني". ويضم برنامج المنتدى بحث المسائل الحيوية للأمن والاستقرار الدولي وتطوير الاقتصاد الرقمي وسياسة الشباب والبيئة. ويشارك في أعمال المنتدى نحو 800 برلماني وخبير من أكثر من 130 دولة.

المصدر: إنترفاكس