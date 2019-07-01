لافروف لـRT: ندرس الضربة الإسرائيلية على مواقع في سوريا وندعو لاحترام القوانين الدولية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في تصريح لقناة "RT"، إن روسيا تدرس الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في سوريا، وتدعو إلى احترام القوانين الدولية.

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ويأتي تصريح وزير الخارجية الروسي بعد شن سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية غارات استهدفت مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم طفل وإصابة 21 آخرين.

المصدر: RT