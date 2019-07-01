غارات إسرائيلية على سوريا توقع قتلى وجرحى

تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم طفل وإصابة 21 آخرين.

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وقال مصدر عسكري لوكالة "سانا"، إن"وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية ليل الأحد من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

وأضافت "سانا" أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل عمره أشهر، وإصابة 21 ، بينهم أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق، وتم نقل الجرحى إلى المشافي حيث تلقوا العلاج اللازم.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية فإن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ جنوب دمشق، وفي ريف حمص الغربي.

من جهته قال ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي مقره لندن، إن ما لا يقل عن 10 أهداف تم قصفها بمحيط العاصمة دمشق من قبل الطائرات الإسرائيلية، وهي الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، ومقرات في اللواء 91 جنوب دمشق، ومركز البحوث العلمية في جمرايا ومنطقة صحنايا بريف دمشق، كما طال القصف الإسرائيلي مواقع في جرود بلدتي قارة وفليطة في القلمون الغربي، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أيضا مركز البحوث العلمية في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، ومطارا عسكريا بريف حمص الجنوبي، ويتواجد في تلك المواقع عناصر من القوات الرديفة التي تقاتل مع الجيش السوري، حسب المرصد.

المصدر: وكالات