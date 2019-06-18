مجلس الدوما الروسي يتبنى قانونا حول وقف عمل معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

تبنى مجلس الدوما الروسي (المجلس الأدنى للبرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة .

ومن المتوقع أن يبحث مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) مشروع القانون هذا في الـ26 من الشهر الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم سابقا مشروع القانون إلى مجلس الدوما لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب إدارة ترامب منها. وينص مشروع القانون على أنه يحق لرئيس الدولة اتخاذ قرار حول استئناف عمل المعاهدة.

وأعلنت الولايات المتحدة في بداية العام الجاري انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، متهمة روسيا بانتهاك بنودها.

وأطلقت واشنطن عملية انسحابها من المعاهدة في الـ2 من فبراير الماضي. وأيدت لجان الشؤون الدولية والأمن والدفاع في الكونغرس مشروع القانون حول وقف عملها.

من جانبه صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في اليوم نفسه بأن روسيا سترد على القرار الأمريكي بشكل متزن، وهي ستوقف مشاركتها في المعاهدة أيضا.

وشدد بوتين على عدم رغبة روسيا المشاركة في سباق التسلح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كل الاقتراحات الروسية في مجال نزع السلاح لا تزال على طاولة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي