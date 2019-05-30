قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما (البرلمان) مشروع قرار حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، للصحفيين، اليوم الخميس: "قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون فدرالي حول وقف سريان مفعول المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".

وأشار إلى أن مجلس الدوما سيبحث مشروع القانون خلال ساعة واحدة، وسيحدد مواعيد مناقشته.

ويمنح مشروع القانون رئيس البلاد الحق في اتخاذ القرار حول استئناف سريان مفعول المعاهدة.

وتم توقيع معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في واشنطن في الـ8 من ديسمبر عام 1987.

المصدر: نوفوستي