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الكرملين يعلن موعد "الخط المباشر مع بوتين"

أخبار روسيا

الكرملين يعلن موعد
Sputnik Alexei Druzhinin
"الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" للعام 2018
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين اليوم الأحد أن البرنامج التلفزيوني السنوي "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" سيبث في 20 يونيو الحالي في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت موسكو.

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وخلال هذا البرنامج الذي ستبثه أكبر قنوات تلفزيونية وإذاعية روسية، سيجيب الرئيس بوتين على الهواء مباشرة عن أسئلة تهم المواطنين، وتتعلق بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، إضافة إلى الأوضاع الدولية.

ويمكن للمواطنين توجيه أسئلتهم للرئيس عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو عبر موقع البرنامج الإلكتروني، إضافة إلى بعض شبكات التواصل الاجتماعي، وسيبدأ قبول الأسئلة اعتبارا من اليوم ليستمر حتى ساعة انتهاء البرنامج في 20 يونيو.

المصدر: وكالات

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