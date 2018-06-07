بوتين يتلقى أكثر من مليوني سؤال عبر "الخط المباشر"

تجاوز عدد الأسئلة التي وجهها المواطنون الروس للرئيس بوتين مليونين، خلال حواره التلفزيوني السنوي مع الشعب، ("الخط المباشر مع فلاديمير بوتين") وذلك قبل نحو ساعة من بدء الحوار.

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وكما كان الحال في السنوات السابقة، تم توجيه أكبر عدد من الأسئلة (أكثر من مليون سؤال) عبر مركز الاتصال العام، فيما أرسل أكثر من 400 ألف شخص أسئلتهم على شكل رسائل هاتفية قصيرة، إضافة إلى أكثر من 52 ألف سؤال عبر الشبكات الاجتماعية، و 217 ألف سؤال عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين".

وجرت العادة أن يبلغ عدد المكالمات ذروته خلال البث المباشر.

يذكر أن الرئيس بوتين تلقى رقما قياسيا من الأسئلة (أكثر من 3.2 مليون) خلال "الخط المباشر" عام 2015.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين