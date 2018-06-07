بوتين لأول مرة في "الخط المباشر" سيجمع الحاكم والمحكوم وجها لوجه

يجري الرئيس فلاديمير بوتين، "خطه المباشر" مع المواطنين، بشكل جديد هذا العام، إذ سيوجه بوتين الأسئلة التي سيتلقاها من المواطنين مباشرة إلى الوزراء وحكام الكيانات الفيدرالية.

وبدأ منظمو الفعالية في تلقي أسئلة المواطنين منذ الساعة الثامنة صباح يوم 27 مايو الماضي. وسيستمر جمع أكثر الأسئلة إثارة وإلحاحا لغاية انتهاء برنامج "الخط المباشر" التلفزيوني اليوم.

وهذه هي المرة الـ16 التي يرد فيها الرئيس فلاديمير بوتين على أسئلة المواطنين بشكل مباشر عبر البث التلفزيوني والإذاعي.

و"الخط المباشر" هذه المرة سيتميز، بالابتكارات التكنولوجية ونطاق التغطية الجغرافية والاستجابة العملية للمسؤولين.

إقرأ المزيد

بشكل تقليدي تجري الفعالية في مجمع "غوستيني دفور" القريب من الساحة الحمراء، ولكن هذه المرة لن يكون كبيرا، عدد الحضور الذين سيوجهون الأسئلة من القاعة للرئيس مباشرة. وسيتم الاستعاضة عن ذلك بالتركيز على أسئلة المواطنين الذين لا يملكون إمكانية الحضور إلى موسكو، ولذلك يتحدثون مع بوتين عبر شاشات التلفزيون.

وقال منظمو البث، إنه تم تثبيت شاشات تفاعلية في الاستوديو، يمكنها أن تستقبل في وقت واحد حتى 45 إشارة. وسيتم عليها عرض رسائل SMS و MMS

ومكالمات الفيديو.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين