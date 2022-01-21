هل ينزع الحوار الروسي الأمريكي فتيل الحرب في أوكرانيا؟

محادثات مفيدة وصريحة حسب وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف

لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو والتي تعهدت واشنطن بتقديم رد خطي بشأنها، نبرة إيجابية تحدث بها الطرفان عقب اللقاء لم تمنع من تشديد الجانب الروسي على حقه في الرد على أي تهديدات عسكرية وتأكيد الجانب الأمريكي استعداده لسناريو النزاع

ما الذي يتحكم في تهدئة الأوضاع؟ وما مدى إمكانية تجاوز النقاط الخلافية بين الطرفين؟