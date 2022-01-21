 
مباشر
عاجل
الأمين العام للأمم المتحدة يندد بغارات التحالف العربي على سجن شمالي اليمن
اسأل أكثر

هل ينزع الحوار الروسي الأمريكي فتيل الحرب في أوكرانيا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s84o

محادثات مفيدة وصريحة حسب وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف

لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو والتي تعهدت واشنطن بتقديم رد خطي بشأنها، نبرة إيجابية تحدث بها الطرفان عقب اللقاء لم تمنع من تشديد الجانب الروسي على حقه في الرد على أي تهديدات عسكرية وتأكيد الجانب الأمريكي استعداده لسناريو النزاع

ما الذي يتحكم في تهدئة الأوضاع؟ وما مدى إمكانية تجاوز النقاط الخلافية بين الطرفين؟

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا