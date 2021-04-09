هجمات الحوثي ضد السعودية.. شروط جديدة؟

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة أصابت هدفها بدقة..

بينما أكد التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط واعتبر التحالف في بيان أن محاولات الجماعة لاستهداف المدنيين تعد جرائم حرب، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات لحماية المدنيين بما يتفق والقانون الدولي...

كما ذكر مصدر حوثي أن التحالف العربي بقيادةِ السعودية شنّ سلسلةَ غارات على مواقعَ في مأرب تزامنا مع هجوم القواتِ الموالية للرئيس هادي على مواقع للحوثيين بالمحافظة.. يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود الاممية لفرض وقف إطلاق النار في اليمن وإطلاق مفاوضات شاملة بعد رفض الحوثيين المبادرة السعودية ... فهل يهدف التصعيد الميداني إلى تحسين مواقع التفاوض في المرحلة المقبلة.. وماذا الذي يحدد سبل الحل في اليمن؟

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