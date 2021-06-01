نتنياهو يهدد باستهداف إيران.. هل يتحدى بايدن؟

لا تلبث أن تغلق تل أبيب جبهة فتسارع لفتح جبهة ومواجهة أخرى.. هذه المرة مع إيران..

موقف إسرائيلي قديم جديد عبر عنه بنيامين نتنياهو يختلف هذه المرة عن سابقاته حول إيران لأنه يطرح فرضية توتر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. "إذا احتجنا إلى الاختيار، وأتمنى ألا يحدث ذلك، بين الاحتكاك مع صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة، وإزالة التهديد الوجودي أي ايران، فإن إزالة التهديد الوجودي هي التي تتغلب". هذا ما أكده نتنياهو.. إسرائيل اذ تؤكد جهوزيتها لفعل المستحيل عسكريا لعرقلة أي اتفاق نووي إيراني... وكل السيناروهات مطروحة من استهداف حزب الله الى استهداف التواجد الإيراني في سوريا.

هل يخاطر فعلا نتنياهو بالحلف مع واشنطن لتنفيذ مصالحه الخاصة؟ كيف ستكون ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما المتوقع؟