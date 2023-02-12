"مسودات الإله" أو كيف ظهرت الكائنات متعددة الخلايا والتمايز الجنسي والجهاز الهيكلي؟

كيف ظهرت أولى الكائنات متعدد الخلايا وماذا كان الغرض من ذلك؟ لماذا أصبح ضروريا ظهور التمايز الجنسي عند معظم الكائنات بينما حافظت بعضها على جنس واحد أو أصبحت مخنثة؟

متى ظهرت الهياكل العظمية والقواقع لدى الكائنات وماذا كان الغرض من ذلك؟ ما المقصود بمسودة الإله ولماذا شهد كوكب الأرض عدة انقراضات شاملة؟

عن هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا بروفسور في علم الأحياء بجامعة سان بطرسبورغ مؤلف كتاب "إنجيل .LUCA بحثا عن أصل الكائنات الحية" الدكتور مكسيم فينارسكي.

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