ما مكاسب تركيا من ضم فنلندا والسويد للناتو؟

فتحت تركيا أبواب حلف الناتو أمام فنلندا والسويد، بعدما وقعت مع الدولتين الإسكندنافيتين مذكرة تفاهم حصلت من خلالها على ما تريد، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية، وفيما اعتبر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن الاتفاق يمثل مؤشرًا على قدرة الأطلسي على تغليب لغة المصالح، أكد في المقابل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تنظر بسلبية تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو مضيفًا أن موسكو تدين المسار غير المسؤول لحلف شمال الأطلسيالذي يقضي على البنية الأمنية الأوروبية.

فما تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين أنقرة وهلسنكي وستوكهولم؟ وما الانعكاسات المحتملة للخطوة على الأمن الأوروبي؟

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