كيف أفشلت روسيا الهيمنة الأمريكية بالعالم؟

في خطاب موجه للمشاركين بالمنتدى القانوني الدولي العاشر في سان بطرسبورغ أكد الرئيس فلاديمير بوتين سعي روسيا إلى تشكيل عالم عادل يتم فيه ضمان حقوق جميع الشعوب،

مشيرا إلى أن مواقف روسيا ودول أخرى عبر العالم تشير إلى ضرورة بناء نظام عالمي جديد تُضمن فيه حقوق جميع البلدان مع الحفاظ على تنوعها الثقافي والحضاري.

في سياق متصل أشار بوتين إلى أن نظام العقوبات وتجاهل المعاهدات الضامنة للاستقرار الاستراتيجي يضر بالعلاقات الدولية ويلقي بظلال من الشك على جوهر المنظومة القانونية العالمية.. من جانبه وفي ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في أوروبا لضمان قدرة حلف الناتو في الردّ على أي تهديدات، مجددا ضرورة إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا.

فهل تعجل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في فرض نظام عالمي متعدد الأقطاب؟ وهل تسهم هذه التعددية في فرض نظام عالمي أكثر عدلا؟

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