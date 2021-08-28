قمة بغداد.. هل يستعيد العراق دوره الإقليمي؟

اختتم في بغداد مؤتمر دول جوار العراق الذي اعتبر حدثا تاريخيا مهما لأنه استطاع جمع قوى مختلفة بينها أزمات وقال وزير خارجية العراق إن اجتماع بغداد سيستمر ويكون نموذجا لاجتماعات مقبلة

وعبرت الوفود المشاركة عن دعمها لاستقرار العراق وأمنه وعن ضرورة تجاوز الخلافات الثنائية ورفض التدخل في شؤون دول المنطقة.. كما شهد الاجتماع لقاءات بين مصر وقطر، ومصر والإمارات..

فما الذي تحقق في مؤتمر بغداد للعراق ودول المنطقة؟