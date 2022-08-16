قرار الكونغرس.. تحييدًا لروسيا أم إجهاضًا لولادة النظام العالمي الجديد؟

تبنى الكونغرس الأمريكي قرارًا غير ملزم يدعو إدارة البيت الأبيض إلى تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

ثعلبُ السياسة الخارجية الأمريكية العجوز هنري كيسنجر حذر من تداعيات قرارٍ كهذا، ولكن ماذا وراء قوله إزاء الملف الأوكراني إن أمريكا تتحرك بغير هدف؟

قطعُ العَلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن... هذا ما سيحصُلُ إن اتُخذ القرار رسميًا، ولكنْ ما هو السياق الاستراتيجي العام هنا، الذي يَحكم مخاض ولادة نظام عالمي جديد؟

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