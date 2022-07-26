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حزب الله وإسرائيل.. تهديد للحرب أم للتفاوض؟

أخبار العالم العربي

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حقول الغاز وموضوع التنقيب عنها في لبنان ملف لا يلفه الغموض فحسب بل أيضا التصعيد المستمر.

في آخر موقف له أعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط. وأضاف: "لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة، وكل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط". تهديد أمين عام حزب الله ردت عليه اسرائيل على لسان وزير دفاعها بيني غانتس الذي قال إن مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع وتل أبيب ستواجه التحدي. نسأل أكثر عن تسارع التطورات والمواقف في هذا الملف. ما المتوقع؟ وما شكل المواجهة المقبلة في حال حصلت وهل من وسيلة لتفاديها؟

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