السيسي يحذر.. حصة مصر من النيل خط أحمر

بلهجة حازمة، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن المساس بحصة بلاده المائية في نهر النيل سيُدخل المنطقة في حالة عدم استقرار لا يمكن تخيلها، تصريحات السيسي التي جاءت في سياق استعراض خيارات التعامل مع ملف سد النهضة الاثيوبي لم تغفل الخيار الدبلوماسي حيث أكد الرئيس المصري أن المعركة تفاوضية بالدرجة الأولى.

أديس أبابا من جانبها حسمت موقفها وأبلغ وزير خارجيتها دمقي مكونين المبعوث الأمريكي دونالد بوث بتسمك إثيوبيا بموعد الملء الثاني للسد، في ظل فشل المساعي الأوروبية والأمريكية للعب دور الوساطة.

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