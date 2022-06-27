السعودية وإيران.. حوار يمهد لعودة العلاقات؟

في ظل الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإحياء العلاقات بين طهران والرياض، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن السعودية مستعدة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية مع طهران مشيرًا إلى حصول توافق حول توفير التمهيدات لزيارة وفود فنية لسفارتي البلدين.

ومع الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل للمنطقة، أعلن زاده أن مفاوضات الملف النووي سوف تستأنف الأسبوع الحالي في دولة خليجية مشددًا أن الكرة في ملعب واشنطن لإحياء الاتفاق.

فما الملفات التي لا تزال عصية على الحل بين طهران والرياض؟ وكيف يتأثر الحوار السعودي الإيراني بمفاوضات الملف النووي؟

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