الحوثيون أم التحالف بقيادة السعودية.. من يتحمل مسؤولية استمرار الحرب في اليمن؟
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إعادة تصنيف جماعة أنصار الله الحوثية إرهابية قيد النظر يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن ويضيف أن إنهاء الحرب في اليمن ليس بالأمر السهل ويتوقف على توافق طرفيها،
في وقت أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق عملية عسكرية واسعة تستهدف مواقع ومعسكرات للحوثيين في صنعاء ومأرب، في المقابل حذر الحوثيون دول التحالف من الاستمرار في التصعيد، وأكدوا أن ذلك لن يكون في مصلحتها اقتصاديا وأمنيا..
ما الذي يغيره تصنيف جماعة أنصار الله إرهابية إن حدث؟ وهل ينفذ الحوثيون تهديداتهم؟
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