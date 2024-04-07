الحرب العالمية صفر أو "بروفة" الحرب العالمية الأولى

اندلعت في عام 1853 واحدة من أضخم الحروب في التاريخ الأوروبي..

وعرفت الحرب بتسميات مختلفة كـ "الحرب الشرقية" و"الحرب التركية" و"حرب القرم"، علما بأن العمليات الحربية شملت القوقاز، وإمارات الدانوب، وعدة بحار هي: البلطيق وبارنتس والأبيض وآزوف والأسود؛ وكذلك المجرى الأسفل لنهر آمور، وكامتشاتكا وجزر الكوريل أيضا. ولكن حدة المعارك بلغت أقصاها في القرم تحديدا. وفي سنوات 1853- 1855 من تلك الحرب وقفت كل من إنكلترا وفرنسا وتركيا وسردينيا ضد روسيا. وبسبب النطاق الواسع لهذه الحرب أطلق عليها بعض المؤرخين تسمية "الحرب العالمية صفر".

واليوم نناقش بمزيد من التفصيل مقدمات حرب القرم والأحداث التي شهدتها أواسط القرن التاسع عشر مع دميتري أولينيكوف الدكتور في علوم التاريخ، مؤلف كتاب سيرة الإمبراطور "نيقولاي الأول".

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