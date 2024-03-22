الجيش الروسي يتقدم.. نحو إنشاء منطقة عازلة
ضيف حلقة "نيوزميكر" حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي.
أبرزتصريحات حاكم زابوروجيه يفغيني باليتسكي لبرنامج نيوزميكر:
- الغرب يخلق الأزمات في جميع أنحاء العالم بهدف الاستفادة والربح
- القوات الأوكرانية تقصف محطة زاباروجيا غير عابئة بالمخاطر
- الغرب مل من تقديم الأموال والمساعدات العسكرية لكييف وبدأ يدرك استحالة انتصار أوكرانيا
- أتوقع أنه مع نهاية الربيع وبداية الصيف سوف تنهار القوات الأوكرانية على محاور القتال
- قوات كييف لا تحارب من أجل أوكرانيا بل لتحقيق أهداف واشنطن وحلفائها
- قدرات أوكرانيا العسكرية تتقلص بسرعة وقواتها تكبدت خسائر هائلة رغم الدعم الغربي
- سكان زاباروجيا يريدون العيش ضمن روسيا وهذا ما جسدته نسبة الإقبال الكبيرة بالانتخابات الرئاسية
- عمليات العدو لا يمكن أن تغير نهجنا وهو العودة إلى الوطن الأم روسيا
- وكالة الطاقة الدولية لا تعترف بالتهديد الأساسي من نظام كييف
- وكالة الطاقة الدولية كباقي الهيئات والوكالات تطبق مصالح الغرب
- القوات المسلحة الأوكرانية تقصف المحطة النووية في زاباروجيا وهي المصدر الأساسي للخطر
- نصدر أكثر من مليون طن من القمح والحبوب إلى الشرق الأوسط وإفريقيا