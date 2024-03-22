ضيف حلقة "نيوزميكر" حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي.

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أبرزتصريحات حاكم زابوروجيه يفغيني باليتسكي لبرنامج نيوزميكر:

- الغرب يخلق الأزمات في جميع أنحاء العالم بهدف الاستفادة والربح

- القوات الأوكرانية تقصف محطة زاباروجيا غير عابئة بالمخاطر

- الغرب مل من تقديم الأموال والمساعدات العسكرية لكييف وبدأ يدرك استحالة انتصار أوكرانيا

- أتوقع أنه مع نهاية الربيع وبداية الصيف سوف تنهار القوات الأوكرانية على محاور القتال

- قوات كييف لا تحارب من أجل أوكرانيا بل لتحقيق أهداف واشنطن وحلفائها

- قدرات أوكرانيا العسكرية تتقلص بسرعة وقواتها تكبدت خسائر هائلة رغم الدعم الغربي

- سكان زاباروجيا يريدون العيش ضمن روسيا وهذا ما جسدته نسبة الإقبال الكبيرة بالانتخابات الرئاسية

- عمليات العدو لا يمكن أن تغير نهجنا وهو العودة إلى الوطن الأم روسيا

- وكالة الطاقة الدولية لا تعترف بالتهديد الأساسي من نظام كييف

- وكالة الطاقة الدولية كباقي الهيئات والوكالات تطبق مصالح الغرب

- القوات المسلحة الأوكرانية تقصف المحطة النووية في زاباروجيا وهي المصدر الأساسي للخطر

- نصدر أكثر من مليون طن من القمح والحبوب إلى الشرق الأوسط وإفريقيا