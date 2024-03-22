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روسيا تسقط بالفيتو مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة
نيوزميكر

الجيش الروسي يتقدم.. نحو إنشاء منطقة عازلة

أخبار العالم

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ضيف حلقة "نيوزميكر" حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي.

أبرزتصريحات حاكم زابوروجيه يفغيني باليتسكي لبرنامج نيوزميكر:

-  الغرب يخلق الأزمات في جميع أنحاء العالم بهدف الاستفادة والربح

-  القوات الأوكرانية تقصف محطة زاباروجيا غير عابئة بالمخاطر

-  الغرب مل من تقديم الأموال والمساعدات العسكرية لكييف وبدأ يدرك استحالة انتصار أوكرانيا 

-  أتوقع أنه مع نهاية الربيع وبداية الصيف سوف تنهار القوات الأوكرانية على محاور القتال

-  قوات كييف لا تحارب من أجل أوكرانيا بل لتحقيق أهداف واشنطن وحلفائها

-  قدرات أوكرانيا العسكرية تتقلص بسرعة وقواتها تكبدت خسائر هائلة رغم الدعم الغربي

-  سكان زاباروجيا يريدون العيش ضمن روسيا وهذا ما جسدته نسبة الإقبال الكبيرة بالانتخابات الرئاسية

-  عمليات العدو لا يمكن أن تغير نهجنا وهو العودة إلى الوطن الأم روسيا

-  وكالة الطاقة الدولية لا تعترف بالتهديد الأساسي من نظام كييف

-  وكالة الطاقة الدولية كباقي الهيئات والوكالات تطبق مصالح الغرب

-  القوات المسلحة الأوكرانية تقصف المحطة النووية في زاباروجيا وهي المصدر الأساسي للخطر

-  نصدر أكثر من مليون طن من القمح والحبوب إلى الشرق الأوسط وإفريقيا

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