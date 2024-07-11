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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 09:05 GMT

    تحالف ثلاثي جديد في آسيا تشكّل أخيرًا

    حول تحالف تركي باكستاني أذربيجاني، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي":

    تحالف ثلاثي جديد في آسيا تشكّل أخيرًا
    RT

    في أثناء انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا في الثالث من تموز/يوليو، وقع حدث يشير إلى الاكتمال النهائي للعملية التي بدأت قبل سنوات عديدة. فقد انعقد في عاصمة كازاخستان اجتماع مغلق ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    وهكذا، فبعد هذا الاجتماع الثلاثي الأول لقادة تركيا وأذربيجان وباكستان، تم تشكيل تحالف أنقرة وباكو وإسلام آباد أخيرًا. وفي هذا الواقع، تستطيع كل دولة أن تعمل على المساعدة في تغيير السياسات الخارجية للدولتين الأخريين.

    وبطبيعة الحال، لا يمكن وصف التحالف بين أنقرة وباكو وإسلام آباد نفسه بالخطوة المؤيد للغرب أو المناهضة له بالمعنى الدقيق للكلمة. ولكي أكون صريحًا، فإن العضو الأقل استعدادا في هذا التحالف اليوم لعالم متعدد الأقطاب هو تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي. ومن الغريب أن باكستان، المتحالفة مع الصين، أكثر استعدادً العالم متعدد الأقطاب من تركيا.

    ومن حيث الاستعداد لعالم متعدد الأقطاب، تقع أذربيجان بين تركيا وباكستان. فباكو الرسمية مستعدة للتفاعل مع جميع مراكز القوة، على الرغم من أن الغرب نفسه ضد التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وروسيا وإيران. ومع ذلك، فإن حقيقة أن اثنين من المشاركين الثلاثة، في تحالف أنقرة-باكو-إسلام آباد، على استعداد للتفاعل النشط مع لاعبين غير غربيين تشير إلى أنه في حال نجاح الإجراءات التي اتخذتها روسيا وإيران، فإن هذا التحالف سيحاول الانضمام إلى المنتصرين.

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