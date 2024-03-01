اعتراف خطير!

اعترف 42% من الأمريكيين بأن لديهم أصدقاء وعائلة إما يكرهون اليهود أو يدعمون حماس! برايان فلود - فوكس نيوز

يرى 27% من الأمريكيين أنه مقبول إلى حد ما على الأقل أن يدعم أحد أفراد الأسرة المقربين حركة حماس، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز أبحاث معاداة السامية التابع لرابطة مكافحة التشهير.

ووجدت الدراسة، التي صدرت يوم الخميس، أن ما يقل قليلاً عن 24% من الأمريكيين لديهم معتقدات معادية للسامية، وهو ارتفاع من 20% في عام 2022. ووجدت رابطة مكافحة التشهير أن 23% من الأمريكيين لديهم صديق مقرب أو أحد أفراد الأسرة "يكره اليهود".

وكتبت رابطة مكافحة التشهير لتلخيص النتائج: "في المجمل، أكثر من 42% من الأمريكيين لديهم أصدقاء/عائلة تكره اليهود أو يجدون أنه من المقبول اجتماعيًا أن يدعم أحد أفراد الأسرة المقربين حماس".

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تتصارع فيه المؤسسات الأمريكية والجامعات النخبوية مع معاداة السامية منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس بعد أن تسللت الجماعة إلى البلاد في 7 أكتوبر، وأطلقت آلاف الصواريخ على المناطق السكنية واختطفت إسرائيليين.

وفي أعقاب هذه الأحداث اندلعت الاحتجاجات في حرم الجامعات، وكانت المظاهرات المناصرة للفلسطينيين سبباً في إثارة خوف الطلاب اليهود، لأنهم في كثير من الأحيان كانوا يتعاطفون مع جرائم حماس ويبررونها.

وقال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لـ ADL، في تصريح لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، بعد عقود من معاداة السامية التي ظلت في الغالب على هامش المجتمع، من المثير للصدمة أن نرى عدد الأمريكيين الذين لديهم معتقدات معادية للسامية بشكل علني يتزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وتابع غرينبلات: التحول الحاد، من الأجيال الأكبر سنا إلى الأجيال الشابة الأكثر احتمالا لاعتناق معتقدات معادية للسامية، هو مصدر قلق مرعب لمستقبلنا. إن الحاجة إلى حلول أفضل أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، قبل أن يستمر هذا الزخم الخطير في النمو.

تم إجراء الاستطلاع على عينة تمثيلية مكونة من أكثر من 4000 بالغ أمريكي بهامش خطأ قدره 1.5%، وفقًا لـ ADL. كما سأل الاستطلاع المشاركين عما إذا كانوا يتفقون مع 11 عبارة مختلفة حول الاستعارات المعادية لليهود "المستخدمة لقياس المواقف المعادية للسامية"، بالإضافة إلى التصريحات المتعلقة بإسرائيل.

وكشفت النتائج أن جيل الألفية والجيل Z قد تجاوزوا الأمريكيين الأكبر سنا ويتفقون مع المزيد من الاستعارات المعادية لليهود أكثر من أي مجموعة أجيال أخرى.

يتفق جيل الألفية مع أكبر عدد من الاستعارات المعادية لليهود في المتوسط، ويتفقون مع أكثر من 5.4 من أصل 11 استعارة. يتبع جيل الألفية الجيل Z بعمر 5 سنوات، والجيل X بعمر 4.2، وجيل طفرة المواليد بعمر 3.1

والعبارات المجازية التي أقرها معظم المشاركين هي: "اليهود متماسكون أكثر من الأميركيين الآخرين" و"اليهود يبذلون قصارى جهدهم لتوظيف يهود آخرين".

ومن بين العبارات الأخرى التي تم طرحها ما إذا كان اليهود أكثر ولاءً لإسرائيل من أمريكا، وما إذا كان اليهود يفضلون أن يكونوا "على رأس الأمور"، وإذا كان الشعب اليهودي يتمتع بسلطة كبيرة جدًا، وإذا كان لديهم الكثير من السيطرة والنفوذ في وول ستريت، وإذا كانوا "أكثر استعدادًا من الآخرين لاستخدام ممارسات مشبوهة للحصول على ما يريدون"، وهل اليهود "ليسوا صادقين" مثل رجال الأعمال الآخرين.

يعتقد نائب رئيس مركز ADL لأبحاث معاداة السامية، مات ويليامز، أن "القبول الاجتماعي" للمعتقدات المعادية للسامية يمثل مصدر قلق كبير.

وقال ويليامز في بيان: "أولئك الذين يشيرون إلى أن لديهم أصدقاء أو عائلات تدعم حماس أو تكره اليهود هم أكثر عرضة للموافقة على عدد كبير من الاستعارات المعادية لليهود مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك، مما يؤكد قوة الأعراف الاجتماعية". "إن القبول الاجتماعي لهذه المعتقدات هو عامل حاسم في التعبير عن العداء."

ولكن رغم ازدياد ظاهرة معاداة السامية لا يزال الدعم لقيام دولة يهودية مستقلة مرتفعا، وذلك وفق دراسة أجرتها شركة Qualtrics في 18 يناير 2024، شملت 4143 مشاركا يمثلون عمومم الأمريكيين.

المصدر: فوكس نيوز

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