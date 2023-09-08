تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إمكانية بدء حرب الناتو مع روسيا في ممر سوفالكي.

وجاء في المقال: تبدأ في 9 سبتمبر الجاري مناورات الناتو البحرية Northern Coasts في بحر البلطيق بمشاركة 30 سفينة و20 طائرة وثلاثة آلاف عسكري من الوحدات البرية لجيوش 14 دولة من دول الحلف. وبحسب نائب الأميرال جان كريستيان كاك، قائد البحرية الألمانية، فإن الموضوع الرسمي للتدريبات هو "صد هجوم روسي على الدول الأوروبية".

وفي الصدد، قال العقيد البحري الاحتياطي فلاديمير غونداروف:

أحد الأهداف الرسمية لهذه المناورات يصبح، لأول مرة، ضمان أمن طرق الإمداد البحرية الفنلندية. في الواقع، تغطي الأسطورة الرسمية للتدريبات مهمة مختلفة تمامًا: العمل على تفاعل سفن الناتو لمنع خروج الأسطول الروسي من خليج فنلندا.

هل يريدون إغلاق الطرق أمام أسطولنا في بحر البلطيق؟

خطط الحلف تنص على حصر الأسطول الروسي في خليج فنلندا من أجل قطع الطريق أمام وصوله إلى البحار الشمالية وتحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي للناتو.

سيبدؤون من خليج ريغا ويمرون عبر أراضي إستونيا ولاتفيا. ليتوانيا مستبعدة من خططهم.

لماذا؟

الجواب عن هذا السؤال يأتي من خلال هدف جميع مناورات Northern Coasts. يدرس حلف شمال الأطلسي، وخاصة في بولندا، إمكانية بدء العمليات القتالية في ممر سوفالكي، الذي يربط دول البلطيق الصغيرة التابعة مع بقية أوروبا. يمر إمداد هذه الدول عبر الحدود الليتوانية البولندية بممر سوفالكي.

متى سيبدأ القتال هنا؟

عندما تهاجم بولندا بيلاروس. تتمركز ثلاث فرق بولندية في منطقة سوفالكي. هنا، وفقا لحسابات هيئة الأركان العامة البولندية، يمكن أن تبدأ الحرب البولندية الروسية، والتي ستتطور إلى حرب عالمية.

لا أظن أن مثل هذا التطور للأحداث مدرج في خططنا.

لكنه مدرج في خطط الناتو. ويجري تدقيق هذه الخطط. فمناورات Northern Coasts، على سبيل المثال، ليست ذات طبيعة دفاعية على الإطلاق. وفي الأول من سبتمبر، صرح نائب الأميرال كاك، في مقابلة مع رويترز، بأن "الردع الموثوق لروسيا يجب أن يشمل القدرة على الهجوم". أيّ صراحةٍ أكبر من ذلك!

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