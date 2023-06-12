طهران تستخدم الإصلاحيين المتقاعدين لإنقاذ البلاد

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول هدف طهران من إتاحة الفرصة أمام السياسيين السابقين لانتقاد السلطات.

وجاء في المقال: زاد وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف من نشاطه العام بشكل ملحوظ، وبات يطرح ملاحظات علنية حول مطبخ طهران السياسي. وهذا الدبلوماسي المتقاعد، الذي ينتمي إلى المعسكر الإصلاحي، يتحدث عن أن النخبة الحاكمة مسؤولة عن العديد من المشاكل التي تواجهها طهران في السنوات الأخيرة.

وفي الصدد، قال الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، نيكيتا سماغين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من الواضح أن إيران في أزمة سياسية داخلية. معظم النخبة الإيرانية تفهم ذلك. يرتبط الوضع ببداية احتجاجات العام الماضي، التي رغم تراجع حدتها، إلا أنها لم تتوقف بشكل عام. في الوقت نفسه، تواجه إيران مشاكل جدية في مجال السياسة الخارجية. وليس من الواضح كيفية حلها". ومع ذلك، فإن المصدر الرئيس للقلق بالنسبة للمؤسسة الحاكمة هو المؤشرات الاقتصادية. فوفقا لسماغين، من وجهة نظر جزء كبير من النخبة، يمكن حل المشكلة فقط من خلال تدفقات الاستثمارات من الخارج.

وقال سماغين: "على هذه الخلفية، ينشط السياسيون الإصلاحيون. جدير بالذكر أن الرئيس السابق روحاني، أيضا، بدأ مؤخرًا في الظهور بنشاط. والآن هناك ظريف. وقبل ذلك، جرى تداول تسريبات عن اجتماعات مع ممثلين عن المعسكر الإصلاحي عقدت خلال فترة الاحتجاجات، بحثا عن طريقة للتواصل مع المجتمع وإيجاد فرصة للحوار. بشكل عام، يبدو أن النخبة المحافظة تحاول العثور، في أقله، على خيار ممكن لحل الأزمة من خلال الأساليب التي جرى استخدامها من قبل، بجذب المعسكر الآخر".

ويرى سماغين أن ذلك يمليه الوضع السياسي الداخلي، على الرغم من أنه يسير بالتزامن مع مشاكل السياسة الخارجية. ولكنه يشك في نجاح محاولة إشراك "الليبراليين المفترضين، الذين أُبعدوا مؤخرًا عن حكومة البلاد" في تطوير قرارات يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل جدي.

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