الدوحة تجنبت الزوايا الحادة

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول ما وسم زيارة وزير خارجية قطر إلى موسكو.

وجاء في المقال: انضمت قطر إلى صفوف الوسطاء الذين يبذلون جهودا لحل الأزمة الأوكرانية. فلقد وصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى موسكو بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وزيارتين إلى باريس وبرلين، حيث تمت مناقشة الأحداث في أوكرانيا، إلى جانب مسائل أخرى.

ترى الدوحة أن استخدام القوة والتعدي على السيادة والسلامة الإقليمية والقيم الدينية والثقافية للدول أمر غير مقبول. وفيما لم يكن هناك انتقاد علني لموسكو خلال الزيارة، فمن الواضح أن الدوحة تشعر بعدم الارتياح.

لم يتم عقد مؤتمر صحفي عقب المحادثات: على ما يبدو، حاول الجانب القطري تجنب الأسئلة غير المريحة، بما في ذلك ما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة، لإجباره على التخلي عن التعاون الاستثماري مع روسيا، وما إذا كانت هناك فرصة أمام شركاء الدوحة الغربيين لإقناعها بإخراج موسكو من المنافسة في سوق الغاز الأوروبية. حتى الآن، تتصرف قطر بحذر شديد، وليست في عجلة من أمرها للإدلاء بتصريحات صاخبة حول آفاق تعاونها مع روسيا.

جاءت زيارة الشيخ محمد لموسكو بمبادرة من الجانب الروسي. ففي السنوات الأخيرة، تطورت علاقات وثيقة بين روسيا وقطر. وعلى الرغم من المواقف المختلفة من الصراع في سوريا، فلا تزال موسكو والدوحة تجدان لغة مشتركة في العديد من القضايا الإقليمية، مثل أمن الخليج، والأزمة في ليبيا وأفغانستان.

لكن الأهم من ذلك أن قطر واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الروسي، والاتصالات بين البلدين لم تنقطع حتى الآن.

وفي ختام المحادثات، لم يبد الانزعاج على سيرغي لافروف، بل بدت كلماته حول التعاون الثنائي مع الدوحة مشجعة.

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