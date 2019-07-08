أمريكا يمكن أن تلجأ إلى التدخل في النقد الأجنبي

كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول امتعاض واشنطن من تخفيض منافسي أمريكا قيمة عملاتهم الوطنية.

وجاء في المقال: عاد الرئيس الأمريكي إلى اتهام الصين والاتحاد الأوروبي بالتلاعب بأسعار العملات وأعلن ضرورة الوقوف في وجههما.

وفي الصدد، قالت رئيسة قسم البحث في FinIst، كاتيا فرينكل، إن جوهر أي حرب هو النصر لامتلاك شيء ما. كانت هناك حروب في التاريخ من أجل الأرض، والموارد، والدين. الحرب التجارية الحالية، تدور حول المستهلك. الأمريكيون في الوقت الحالي، يشعرون بأنهم ضحية. في البداية، تم تصميم آلية التيسير الكمي، أو كما يطلق عليها ترامب، "ضخ المال في الاقتصاد"، للخروج من أزمة قروض الرهن العقاري في 2007-2008.

لكن أحدا لم يخطر بباله أن يؤدي ذلك إلى عواقب أخرى، إلى صراع عالمي على تخفيض سعر العملة الوطنية. كانت الولايات المتحدة رائدة في مجال التيسير الكمي، وكانت تجربتها إيجابية، بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية. وتم تبني هذه الآلية من قبل دول أخرى: اليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي العام 2015، أنهت الولايات المتحدة هذا البرنامج، في حين بقية البلدان مستمرة فيه إلى الآن. وهكذا فالولايات المتحدة تلجأ الآن إلى تشديد السياسة النقدية (ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار)، في حين أن البلدان الأخرى لا تزال تسهّل السياسة النقدية، وتخفض أسعار عملاتها.

وتؤكد فرينكل على أن العملة الرخيصة نقطة قوية جدا للتجارة. ترامب، مستاء من أن الدول الأخرى يمكن أن تتاجر مع بعضها البعض، فيما الولايات المتحدة تبقى مع دولارها الغالي وسلعها الباهظة الثمن متفرجة. ورجحت أن تبدأ الولايات المتحدة في إرسال هدايا العقوبات لكل من لا يتاجر معها، وصولا إلى أن تعزل نفسها عن العالم كله.

بدوره، المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس، آلان سابيتوف، يرى أن ترامب يريد أن يكون لديه دولار ضعيف من أجل تقليل العجز التجاري الأمريكي، الذي، وفق منطقه، يهدد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن حقيقة أن الولايات المتحدة يمكن أن تلجأ إلى التدخل في النقد الأجنبي يصعب تصديقها، على الرغم من كل محاولات ترامب.

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