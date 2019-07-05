أردوغان: رفض الولايات المتحدة تسليم إف 35، عملية "نهب"

تحت العنوان أعلاه، نشرت "غازيتا رو" مقالا حول رؤية أنقرة للصراع مع واشنطن حول "إس-400" و "إف-35".

وجاء في المقال: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رفض الولايات المتحدة المحتمل لتزويد تركيا بمقاتلات F-35 التي تم تسديد ثمنها، نهب حقيقي. وأشار إلى أن أنقرة دفعت بالفعل 1.4 مليار دولار مقابل 116 طائرة.

ووفقا لأردوغان، فإن بلاده ليست مجرد سوق للتقنيات الأمريكية، إنما منتجة لها جزئيا. وأشار إلى أن عددا من أجزاء F-35 مصنوعة في تركيا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تهدد بإلغاء تسليم مقاتلات F-35 Lightning II إلى تركيا وفرض عقوبات على أنقرة لأن الأخيرة تشتري أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز S-400 Triumph.

وقد نقلت وكالة الأنباء الفدرالية FAN عن الخبير العسكري أندريه كراسنوبيروف، قوله: "أنا أتفق مع رئيس ركيا، فلا يمكن أن تسمي رفض تسليم F-35 إلا سرقة. ولكن، ما الذي كان يمكن توقعه من الأمريكيين؟ هذه سوق، وهم لا يريدون أن يفقدوا احتكارهم لتصدير الأسلحة، ولهذا يجبرون أنقرة على التخلي عن إس-400. وروسيا تزاحم الأمريكيين في سوق الأسلحة الحديثة عالية التقنية".

في نهاية يونيو، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتوقع استلام منظومة إس-400، من روسيا، قريبا. وسبق أن أكد أن أنقرة لا تنوي التخلي عن العقد مع موسكو.

إس-400، وفقا للخبراء، تتفوق في خصائصها التكتيكية والفنية على نظيرتيها، الأمريكية والفرنسية، وهي قادرة على ضرب ما يصل إلى 12 هدفا في وقت واحد، وبسرعة فرط صوتية.

وفي أوائل فبراير 2019، ذكرت صحيفة حريت ديلي نيوز، نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير، أن السلطات الأمريكية يمكن أن ترفض بيع صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى تركيا إذا اشترت أنقرة الصواريخ الروسية إس-400.

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