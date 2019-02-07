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تركيا تعتقل ملتقط صورة المصري المحكوم عليه بالإعدام وتكشف هويته!

أخبار العالم العربي

تركيا تعتقل ملتقط صورة المصري المحكوم عليه بالإعدام وتكشف هويته!
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الشاب المصري
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اعتقلت الشرطة التركية عامل نظافة يدعى محمد أمين شاليك لالتقاطه صورة للشاب المصري المنتمي للإخوان المسلمين، محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله إلى مصر.

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وأعلن المحامي التركي كارتال كايا اعتقال شاليك لقيامه بالتقاط صورة محمد الذي تم تسليمه إلى مصر.

يذكر أن السلطات التركية أعلنت توقيف ثمانية من أفراد شرطة الجمارك بمطار أتاتورك على خلفية واقعة الترحيل.

وفي الثامن عشر من يناير الماضي تم ترحيل محمد المحكوم بالإعدام في مصر من مطار أتاتورك وتسليمه للسلطات المصرية، لكن الواقعة أثيرت هذا الأسبوع بعد تسليط الإعلام الإخواني الذي يبث من تركيا الضوء عليها عقب انتشار صورة عبد الحفيظ على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات التركية للتحقيق في الأمر.

المصدر: وكالات

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