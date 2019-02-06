نجل قيادي إخواني: قيادات الجماعة تنصلوا من الشاب المرحل من تركيا

كشف عبد الرحيم الصغير نجل القيادي الإخواني محمد الصغير، الموجود في تركيا أن قيادات الجماعة في اسطنبول تنصلوا من الشاب المصري الذي رحلته تركيا إلى مصر.

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وكتب الصغير على صفحته الرسمية على الفيسبوك: "بخصوص الشاب الذي رحل لمصر، اتصلت الحكومة التركية على من يتواصلون معه، فقال لهم القيادي هذا جهادي ولا يتبع لنا... سمعت التسجيل بأذني والله على ما أقول شهيد".

وأدى ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين من تركيا إلى مصر، لفتح تحقيق داخل تركيا وإيقاف 8 من عناصر أمن مطار أتاتورك.

وتدخل مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي لاحتواء الموقف بعد انتقاد شباب من التنظيم المقيمين في تركيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين أكدوا علم السلطات التركية بالحادثة دون محاولة منع ترحيل الشاب البالغ من العمر 29 عاما.

وحكم على محمد عبد الحفيظ أحمد حسين غيابيا، مع 28 شخصا بالإعدام في قضية قتل النائب العام المصري السابق هشام بركات في هجوم إرهابي.

المصدر: RT