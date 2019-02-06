مصر.. مصرع 4 وإصابة آخر في مشاجرة بين عائلتين بالصعيد

قضى 4 مصريين نحبهم وأصيب آخر في معركة بالرصاص الحي بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

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وقالت مواقع مصرية، إن الواقعة بدأت بشجار بين الأطفال بينما كانوا يلهون سويا، حيث تطور الأمر إلى تدخل الأهالي ووقعت معركة أشبه بالحرب.

وتلقت مديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوجود إطلاق أعيرة نارية ووجود قتلى ومصابين بناحية الحمادية دائرة مركز شرطة سوهاج بالصعيد.

وتبين بعد انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث مقتل كل من حمدي آمين مرزوق 40 سنة، عبد الحليم محمد عبد ربه 73 سنة، أحمد فتحي محمود 37 سنة، وسيد أحمد عبد الحافظ 32 سنة، وإصابة أحمد حماد السيد 35 سنة بطلق ناري بالرأس بسبب الخلافات.

ووفقا لمصادر، فقد تم نقل الجثث لمستشفى سوهاج العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، فيما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر: "المصريون"